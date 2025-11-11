Mourinho, la faida col Fenerbahce continua: il club turco gli presenta il conto a sei cifre della residenza a Istanbul

La società ha chiesto allo Special One di pagare le spese di soggiorno dell’albergo che l’ha ospitato quando era l’allenatore dei gialloblù

Continua la faida tra il Fenerbahce e José Mourinho: dopo i ripetuti attacchi dei mesi scorsi allo Special One, esonerato ad agosto, il club turco gli ha presentato il conto a sei cifre dell’albergo che l’ha ospitato durante la sua esperienza a Istanbul.

Fenerbahce, continua la guerra a Mourinho

Fenerbahce contro José Mourinho: la guerra continua. Ma stavolta il club turco è passato dalle parole ai fatti per colpire il tecnico portoghese, esonerato in agosto dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions League ad opera del Benfica, squadra di cui poi Mou è divenuto allenatore, dopo la cacciata di Bruno Lage. Secondo il Daily Mail, la società di Istanbul mira infatti al portafogli dello Special One: gli avrebbe infatti chiesto di saldare il conto dell’albergo di Istanbul che l’ha ospitato per 14 mesi quando era l’allenatore del Fener.

Il conto a sei cifre dell’albergo di Istanbul

E il conto mandato a Mourinho è piuttosto salato: dall’inizio (nell’estate 2023) alla fine della sua avventura al Fenerbahce il tecnico portoghese ha infatti alloggiato nella suite del Four Seasons di Istanbul, un hotel di lusso situato in un palazzo dell’800 e dotato di ogni comfort, dalla spa a diverse piscine. La spesa complessiva del soggiorno di Mourinho ammonta, secondo la stampa britannica, a circa 750mila euro: una somma che il Fenerbahce non ha intenzione di pagare, soprattutto dopo aver corrisposto a Mou una buonuscita da circa 8,75 milioni di euro al momento dell’esonero.

La faida tra Fener e Mou

La richiesta del Fenerbahce è solo l’ultimo atto della guerra scoppiata tra il club turco e Mourinho la scorsa estate, dopo il mancato ingresso in Champions League, e diventata ancora più aspra quando Mou ha firmato per il Benfica, ovvero proprio per il club che aveva eliminato il Fener dalla massima competizione europea. Una circostanza che non era piaciuta al vecchio presidente del club turco, Ali Koç, che l’aveva definita “Una strana coincidenza…”. Lo stesso Mou aveva poi replicato a Koç, accusandolo di non aver comprato Akturkoglu, attaccante del Benfica che Mou aveva chiesto al Fener e che aveva segnato proprio il gol decisivo del preliminare.

Le accuse di Saran

Qualche giorno fa, invece, era stato il successore di Koç, Sadettin Saran, a prendersela con Mourinho, accusandolo di aver fallito la preparazione estiva, condannando il Fenerbahce a una stagione di tribolazioni. Accuse a cui Mou non ha ancora risposto. Ma scommettiamo che stavolta il conto del Four Seasons indurrà lo Special One a una replica al veleno in pieno stile Mou.