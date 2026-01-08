Mourinho, figuraccia e sfuriata: Benfica a picco, lo Special One umilia i suoi calciatori. Spalletti sorride

Le Aquile asfaltate dal Braga in Supercoppa, a pochi giorni dallo scontro diretto col Porto in campionato. Il 21 gennaio la sfida decisiva con la Juve in Champions

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Altissima tensione in casa Benfica, dopo la brutta sconfitta subita nella semifinale di Supercoppa contro il Braga. L’ultima figuraccia delle aquile di Lisbona fa sbottare José Mourinho, che questa volta cambia bersaglio: nel mirino non ci sono (solo) gli arbitri, ma i suoi stessi calciatori. E, mentre i tifosi sono indignati, Spalletti sorride in vista della decisiva partita di Champions League.

Benfica, disfatta in Supercoppa: Mourinho furioso

Ai 10 punti di ritardo dal Porto in campionato si aggiunge la delusione per il ko in Supercoppa per mano del Braga, che si è imposto 3-1. Dopo 33′ il Benfica era già sotto di due reti, colpito dai gol realizzati da Victor e Zalazar.

Nella ripresa Pavlidis ha accorciato le distanze su rigore, prima del sigillo finale di Lagerbielke. La serata horror della squadra di Lisbona si è conclusa con l’espulsione di Otamendi, le proteste dei tifosi e il clamoroso sfogo di un Mourinho per niente soddisfatto della prova dei suoi, per giunta a pochi giorni dallo scontro diretto con l’undici dell’italiano Farioli che sta dominando la Primeira Liga.

Lo Special One attacca i suoi calciatori

Di solito siamo abituati ad assistere alle sue invettive contro gli arbitri. Questa volta, però, i destinatari degli strali lanciati dallo Special One sono stati i calciatori (pur non disdegnando qualche frecciata anche al direttore di gara João Pinheiro). “Il Braga non meritava di vincere, siamo stati noi a meritare di perdere. Il primo tempo è stato orribile, sotto ogni aspetto. Con un’infinità di errori tecnici” ha detto Mourinho, come riferisce il quotidiano portoghese A Bola.

E continua: “Nella seconda frazione la squadra è stata coraggiosa e aggressiva, ma il terzo gol subito è inspiegabile, la ciliegina sulla torta”. L’attacco diventa ancora più duro. “Ci sono cose che si possono dire internamente e che non si dovrebbero dire esternamente. Di solito non parlo negli spogliatoi dopo le partite, ma oggi (ieri, ndr) l’ho fatto. Con tono critico, ma calmo. Alcune prestazioni individuali sono state assolutamente inaccettabili”.

Spalletti all’esame Mou: sfida decisiva a Torino

Il Benfica farà visita alla Juventus mercoledì 21 gennaio in occasione della settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. Una partita importantissima per entrambe le squadre, che puntano a non abbandonare anzitempo la competizione più ricca e nobile del Vecchio Continente.

Con 6 punti Mou, che ha già mandato al tappeto il Napoli di Conte, si trova appena fuori dalla zona playoff ed è dunque costretto a espugnare lo Stadium per sperare di andare avanti. Sono, invece, 9 i punti messi in cassaforte dai bianconeri che hanno la possibilità di chiudere il discorso.