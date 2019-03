Mourinho: "Ho già rifiutato tre o quattro offerte"

Mourinho ha rilasciato un'intervista a Bein Sport France in cui, ovviamente, ha parlato del suo futuro: "Ho già rifiutato tre o quattro proposte. Mi sto preparando per la nuova avventura. So esattamente cosa sto cercando".

Tanti i complimenti a Mbappé: "E' assolutamente incredibile. Considerata l'età che ha… Nel mercato, Cristiano e Messi hanno più di 30 anni, Neymar ne ha 27. L'età conta e lui è il giocatore più importante di oggi, il più costoso se si pensa ad un suo trasferimento. E' il giocatore più caro al mondo".

SPORTAL.IT | 20-03-2019 07:45