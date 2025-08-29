Mourinho, i flop non ne scalfiscono l'appeal: lo cerca la più italiana della Premier. E c'è pure il Manchester

Buonuscita da 15 milioni per lo Special One degli esoneri: l'addio al Fenerbahce fa lievitare il suo patrimonio. L'Inghilterra chiama subito José: gli scenari

Esonerato e contento. Perché si chiude una porta, con l’ennesima ricca buonuscita, e si spalanca un portone. Quello della Premier. Già, silurato dal Fenerbahce, José Mourinho è già pronto a tornare in pista. Lo cerca il club più italiano d’oltremanica: il Nottingham Forest. E prende corpo pure il clamoroso ritorno al Manchester United.

Mourinho, i flop lo rendono ancora più ricco

Oggi José potrebbe essere definito lo Special One degli esoneri. Fuori dal giro dei top club, Mou continua a collezionare risultati sempre più deludenti – l’ultimo è la mancata qualificazione in Champions del Fenerbahce – accompagni da veleni, accuse ad avversari e arbitri, e sceneggiate. Però, in quanto a buoniscite non ha eguali. Sì, i licenziamenti lo fanno ricco.

Come riferito dalla stampa turca, l’addio anticipato al club di Istanbul rispetto alla naturale scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2026, gli frutterà ben 15 milioni di euro. Che vanno ad aggiungersi ai 20,9 milioni di euro e ai 9,6 milioni ottenuti in due circostanze dal Chelsea, ai 19,7 dal Real Madrid, ai 22 milioni dal Manchester United, ai 17,4 milioni dal Tottenham e ai 3,5 dalla Roma: il totale sfora i 100 milioni.

C’è subito la Premier: il Nottingham sulle sue tracce

Mourinho potrebbe tornare subito in carreggiata. Già prima del suo esonero, infatti, il suo nome era stato accostato al Nottingham Forest, dove Nuno Espirito Santo sembra aver le ore contate. Nonostante i risultati più che positivi, il tecnico è entrato in rotta con la società e, ora, rischia il posto.

Lo Special One erediterebbe la panchina di un club ambizioso, uno dei più italiani della Premier League. Perché ai vari Ola Aina, Milenkovic e Nicolas Dominguez si sono aggiunti quest’estate Ndoye, scippato al Napoli con un’offerta monstre al Bologna, e nelle ultime ore anche i due ormai ex Juventus Douglas Luiz e Savona.

Ma spunta anche il clamoroso ritorno a Manchester

La figuraccia dello United in EFL Cup, eliminato ai rigori da un club di quarta divisione (il Grimsby Town, ndr), rischia di avere conseguenze sul futuro di Ruben Amorim all’Old Trafford. Sono ore roventi nella Manchester tinta di rosso. Nonostante un mercato da 200 milioni di sterline, il tecnico portoghese ex Sporting, che la scorsa stagione era subentrato a Ten Hag, potrebbe rassegnare le dimissioni nei prossimi giorni.

E dall’Inghilterra rimbalza un retroscena: era già intenzionato a mollare a gennaio, tre mesi dopo aver accettato l’incarico. La pazza idea del ritorno di Mourinho si fa largo: con i Red Devils ha vinto l’Europa League nel 2016-2017, una Coppa di Lega e un Community Shield. Eppure il rapporto terminò con l’esonero.