Mourinho, il ritorno in Champions è amaro

José Mourinho riparte in Champions League da dove aveva finito. Nel dicembre 2018 l'ultima partita in Coppa allaa guida del Manchester United fu una sconfitta contro il Valencia, ora il debutto in Europa con il Tottenham è amarissimo.

Il Lipsia, secondo in Bundesliga alle spalle del Bayern Monaco, passa 1-0 al Tottenham Stadium grazie a un rigore trasformato al 58' da Werner, ma la squadra di Nagelsmann ha legittimato il risultato dominando la partita già nel primo tempo, scandita da numerose occasioni non sfruttate dallo stesso Werner, stregato da Lloris, e da Schick.

Gli Spurs si sono scossi solo nel secondo tempo, non andando però oltre un palo colpito su punizione da Lo Celso. Per i finalisti dell'edizione 2019 il cammino è in salita.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 00:20