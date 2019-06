Mourinho in serie A: nuovi contatti con una big

Antonio Conte e José Mourinho in serie A nella prossima stagione: le possibilità di vederli ancora una volta uno contro l'altro come in Premier League aumentano vertiginosamente dopo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Capitale. Lo Special One sarebbe stato nuovamente contattato dalla Roma per il posto di allenatore.

Secondo quanto riporta Radio Radio, alcuni dirigenti giallorossi avrebbero parlato con il tecnico portoghese, ancora in cerca di una panchina dopo l'esonero dal Manchester United: "In questo momento in pole per la panchina giallorossa c'è Fonseca. Ma so che c'è un dirigente romano di cui non voglio fare il nome che è in contatto con Mourinho", è la voce riportata da Ilario Di Giovanbattista.

La pista Mourinho-Roma era caldissima a inizio maggio, poi si era raffreddata. Ora il nome di Mourinho riprende quota, anche se in pole restano Paulo Fonseca, dello Shakhtar, e il mister del Sassuolo Roberto De Zerbi.

Mourinho in una recente intervista aveva tracciato così l'identikit del club: "Vincere un quinto campionato in un Paese diverso o la Champions League con un terzo club sono cose che mi piacerebbe fare, ma non lo farei solo per quello. Vado solo dove un progetto mi convince".

"Voglio essere felice, non necessariamente vincere, voglio essere contento e no voglio accettare una proposta senza esserne convinto. Questo è quello che ho sempre pensato, ecco perchè se mi dicessero 'oggi non ci sono condizioni per vincere, ma vogliamo che tu crei le condizioni per vincere', allora valuterei la cosa. Quindi sono assolutamente tranquillo, perchè so che se non succede ora, accadrà più tardi. Se non ho ciò che mi rende felice, non vado. Penso di essermi guadagnato il diritto di pensare in questo modo", sono le sue parole a Eleven Sports Portugal.

Francesco Totti non si è sbilanciato domenica sera: "Il nuovo allenatore della Roma? Tra poco".

SPORTAL.IT | 03-06-2019 12:43