Mourinho: "In tv bugiardi compulsivi"

José Mourinho attacca i cosiddetti "pundit", gli ex giocatori ora opinionisti televisivi che riempiono le trasmissioni sportive britanniche. In conferenza stampa il tecnico del Manchester United si scaglia in particolar modo contro Jamie Carragher, che aveva consigliato a Rashford di lasciare il Manchester United e "trovare una squadra nella quale abbia più spazio".

Questa la replica di Mourinho: "Non dovessi farlo giocare con il Watford verrei aspramente criticato, ci sono delle persone che sono oltremodo ossessionati nei confronti miei e di Marcus, sono dei bugiardi compulsivi".

"Nella stagione 2016-2017 Marcus Rashford ha giocato 32 partite in Premier League, 11 in Europa League (compresa la finale), 2 in FA Cup, 6 in League Cup e il Community Shield. 53 presenze, ma se volete vi do anche i minuti: ha giocato 3068 minuti e se volete dividerli per match di 90 minuti, ha giocato 34,5 partite di 90 minuti nel 2016-17".

"Nel 2017-2018: 35 partite di Premier League, 8 di Champions, 5 di FA Cup, 3 di League Cup e la finale di Supercoppa Europea. 52 partite, 2676 minuti, se li dividete per 90 fa 29,7 partite. Con me in due stagioni ha 105 presenze, 5774 minuti, 63,7 partite da 90 minuti, comprese 5 finali. Perciò le persone che parlano dei minuti di Rashford penso che siano abbastanza confusi"

SPORTAL.IT | 14-09-2018 14:10