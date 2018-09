Mourinho inguaiato dalla sfida fratricida

In attesa del Chelsea, il Liverpool resta a punteggio pieno. La squadra di Klopp è in gran forma e dopo la vittoria in Champions sul Psg infila il settimo successo su sette gare ufficiali della stagione, sesto in Premier. Disarmante il 3-0 al Southampton che matura già nel primo tempo: autogol dell’ex laziale Hoedt, poi Matip e Salah. Ancora più rotonda la vittoria del Manchester City, che ne fa cinque a Cardiff e resta a -2 dai Reds: in gol Aguero, alla 300a in Premier, Bernardo Silva e Gundogan, poi nella ripresa doppietta di Mahrez.

Altro stop invece per il Manchester United di Mourinho, stoppato nello strano derby portoghese contro il Wolverhampton, società vicina all’agente dello Special One, Jorge Mendes, che ha ben 9 giocatori nella rosa degli 'Wolves': a Fred risponde Moutinho, Red Devils a -8 dal Liverpool. L’unica buona notizia è il ritorno in tribuna di Sir Alex Ferguson dopo l’emorragia cerebrale.





SPORTAL.IT | 23-09-2018 00:10