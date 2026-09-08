Mourinho ritrova l’Inter in Champions, Ernesto Paolillo in esclusiva: “Resta il numero uno. La squadra di Chivu: stesso spirito del triplete”

Ci siamo, l’attesa è davvero finita. Questa sera, alle ore 21, prenderà il via la Champions League, edizione 2026/2027, per l’Inter campione d’Italia in carica. Esordio di fuoco sul campo del Real Madrid del grande ex José Mourinho. Un tecnico che evoca sempre bei ricordi alla parte nerazzurra di Milano, vista la conquista del triplete nella stagione 2009/2010, chiusa proprio con la conquista della coppa dalle grandi orecchie a Madrid, battendo il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Diego Milito.

Chi conosce bene lo Special One è Ernesto Paolillo, esperto dirigente e all’epoca amministratore delegato dell’Inter del presidente Massimo Moratti. E l’affetto per il portoghese, nonostante gli anni passati, non si è affievolito.

“Stimo tantissimo Mourinho. Anche se quando è andato via da noi non ha raccolto grandi successi, resta sempre un numero uno. Mi aspetto una partita molto dura, visto che loro avranno voglia di dimostrare in Champions che non sono quelli visti nella Liga (sconfitti per 1-0 a Siviglia sul campo del Betis, ndr). E poi, sarà emotiva. Anche se questi giocatori non c’erano allora, sono sempre a contatto con i vecchi calciatori che hanno fatto la storia recente dell’Inter, all’interno della società vivono l’atmosfera e la gioia del 2010. Mou realizzò una grandissima cosa, il Triplete, e credo sia emozionato anche lui. Ma quando l’arbitro fischierà l’inizio della partita, tutto passerà in secondo piano e si cercherà di raggiungere il risultato sperato”.

Come detto, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma le rose di Mourinho e Chivu, essendo profondamente diversi, hanno una cosa in comune, come sottolinea Paolillo.