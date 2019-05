Mourinho-Juventus: avvistato lo Special One a Torino

Arrivano sempre più conferme all'indiscrezione circolata lunedì su un contatto per la panchina bianconera tra la Juventus e José Mourinho, sponsorizzato da Cristiano Ronaldo e dal suo super agente Jorge Mendes.

Lo Special One è uno dei nomi più suggestivi nella lista di candidati di Paratici e Nedved, e senz'altro il più controverso, visto il passato nerazzurro e i rapporti non facili con CR7. Secondo quanto riporta Telelombardia, l'allenatore portoghese, tecnico dell'Inter del Triplete, sarebbe stato avvistato a Torino in compagnia proprio del presidente della Juventus Andrea Agnelli.

La suggestione prende corpo, rafforzata dal fatto che alcuni giorni fa Nedved era stato visto con l'agente Mendes nei pressi della Continassa. Secondo i rumor, la Vecchia Signora avrebbe offerto un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione, nelle prossime ore arriveranno conferme o smentite su queste voci.

Le indiscrezioni stanno però letteralmente scatenando i tifosi sui social, tanto da diventare tentenza su Twitter. Centinaia i commenti da parte dei fans, soprattutto bianconeri e nerazzurri, tra chi urla al tradimento e chi spera che sia tutto vero. Molti ricordano che anche l'arrivo di Allegri alla Juventus fu controverso: poi arrivarono cinque scudetti consecutivi.

Paratici e Nedved per ora non si sbottonano. Il direttore sportivo, a Milano per il premio Gentleman, ha così commentato la situazione allenatore: "Ci vuole pazienza, stiamo facendo le nostre valutazioni ma abbiamo le idee molto chiare".

Nel toto nomi oltre a Mourinho ci sono Simone Inzaghi (che anche lunedì sera dopo Lazio-Bologna si è rifiutato di parlare), Maurizio Sarri, Sinisa Mihajlovic. Non è ancora tramontata l'opzione Maurizio Pochettino, niente da fare invece per Didier Deschamps e Joseph Guardiola, vicino al rinnovo di contratto con il Manchester City.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 00:01