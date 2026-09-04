Prima sconfitta per lo Special One con finale tumultuoso: annullato gol a Espi, parato rigore a Mbappe. I parigini non vincono più: clamoroso ribaltone al Parco dei Principi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Serata difficile per due allenatori top, José Mourinho e Luis Enrique. Lo Special One ha rimediato a Siviglia la prima sconfitta della sua nuova avventura alla guida del Real Madrid, un ko di misura contro il Betis giunto nel finale di una partita rocambolesca in cui è successo di tutto: traverse, polemiche, un gol annullato e un rigore sbagliato (da Mbappe) proprio al 90′. Sconfitto pure il Paris Saint-Germain di Lucho, che ormai sembra non saper più vincere. È stato il Monaco a passare in rimonta al Parco dei Principi, portandosi a +7 in classifica sui campioni d’Europa, ancora a secco di vittorie in Ligue 1.

Liga, il Betis Siviglia piega di misura il Real Madrid

Incredibile l’esito della partita giocata allo stadio de la Cartuja, pieno zeppo fino all’ultimo posto disponibile. Real Madrid più intraprendente nel primo tempo, sfortunato sulla traversa di Huijsen ma tutto sommato in controllo delle operazioni. Di gol, però, neppure a parlarne. E nel secondo tempo, a 10′ dal termine, è stata la squadra guidata dall’ex Manuel Pellegrini a trovare il gol decisivo con l’irlandese Parrott, bravo a correggere a rete una corta respinta di Courtois su colpo di testa di Nelson Deossa. Finita? No: finale palpitante e condito da polemiche per le decisioni dell’arbitro Hernandez e del VAR. Mou, stranamente, serafico in panca.

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Gol annullato a Espi, rigore sbagliato da Mbappe

I Blancos si sono lanciati all’assalto e negli ultimi minuti hanno stretto d’assedio la porta difesa da Valles. Mbappe ha colpito una traversa, poi il gioiellino Espi ha trovato in acrobazia la rete del pareggio su traversone di Vinicius. Dopo un minuto, però, l’arbitro ha annullato su segnalazione VAR per un precedente fuorigioco dello stesso Espi. In pieno recupero altro episodio determinante: rigore per fallo di Natan su Vinicius, strepitosa la respinta di Valles sul tiro di Mbappe, con tanto di esultanza irrisoria del portiere ai danni del francese. Attimi di tensione per un possibile ingresso anticipato in area di un difensore al momento del tiro: gol regolare, il responso del VAR, per la rabbia dei calciatori del Real.

Ligue 1, PSG battuto dal Monaco: è a -7 dalla vetta

Due punti in tre partite: è l’insospettabile ruolino di marcia del PSG in campionato. In testa a punteggio peno c’è il Monaco, corsaro a Parigi grazie a una clamorosa rimonta nel secondo tempo. Nel primo, al 31′, era stato Marquinhos a portare in vantaggio il Paris Saint-Germain su perfetto invito di Kvaratskhelia. Nel secondo, però, è cambiato tutto. Al 13′ il pareggio di testa firmato da Nazinho, al 27′ il gol vittoria realizzato da Idumbo con un sinistro velenoso sull’uscita di Safonov. Nel finale tutti dentro per i parigini – Ferran Torres, Godts, Dembele e Pedro – ma il risultato non è più cambiato.