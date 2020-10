Mourinho: "Nessuno gioca meglio del Tottenham"

Il Tottenham comincia nel migliore dei modi la sua Europa League, battendo senza storia il LASK per 3-0. José Mo urinho , nonostante in campionato l’avvio non sia stato esaltante, nella classica conferenza stampa post-partita elogia oltemodo la sua squadra.

“Siamo una squadra in evoluzione ed in crescita. E posso dire che nessuno gioca meglio del Tottenham con il pallone. Dalla scorsa stagione siamo una squadra che da vedere è esaltante. Questo è il nostro DNA e questo è ciò che vogliamo essere”.

“Questo che ho appena detto basta per vincere? No, e la prova la si può vedere dai soli 8 punti che abbiamo in Premier, nonostante un calcio fantastico. Dobbiamo giocare per il risultato, dobbiamo imparare a farlo”.

OMNISPORT | 23-10-2020 10:01