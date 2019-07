Mourinho: "Non sono felice per divertirmi"

Conclusa l'esperienza al Manchester United, Mourinho è ancora alla ricerca di una nuova sfida professionale. Tanta la voglia di tornare ad allenare, anche perchè restare ai margini sembra non piacere affatto all'eroe del Triplete nerazzurro.

"Tempo libero? Non sono abbastanza felice per divertirmi. Ho il fuoco dentro", le parole dello Special One rilasciate a Sky Sports. Tante le offerte rifiutate da Mourinho che sembra aspettare il club giusto dal quale ripartire.

SPORTAL.IT | 30-07-2019 08:53