Sfumato il Real, superato da Antonio Conte per la panchina dell'Inter, José Mourinho ora guarda alla Germania. "Non ho mai lavorato in Germania, perché no? Vorrei provare a vincere una terza Champions League con un terzo club e vincere un quinto campionato in un quinto Paese", sono le parole riportate da Sportmediaset.

Lo Special One è alla ricerca di una squadra dopo l'esonero dal Manchester United, arrivato lo scorso dicembre.

SPORTAL.IT | 02-04-2019 15:05