Mourinho perde e s'infuria con la società

Altra sconfitta per il Manchester United, battuto, all'Allianz Arena, dal Bayern Monaco. Un passo falso che conferma le difficoltà dei Red Devils. Mourinho, nel post match, ha "attaccato" la dirigenza dello United.

"Se non miglioriamo la nostra squadra, prevedo una stagione difficilissima per noi. Il mio Ceo sa benissimo chi e cosa voglio da un bel po' di tempo, quindi mi aspetto che accadrà qualcosa nei prossimi giorni", le parole dello Special One. Si attendono novità dal mercato.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 07:35