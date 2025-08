Mourinho pericolo per l’Inter o alleato della Juventus: il Fenerbahce torna su Calhanoglu, Douglas Luiz l’alternativa

Lo Special One non ha ancora mollato il regista nerazzurro, corteggiato già a luglio. Dovesse fallire l’assalto, potrebbe andare sul brasiliano

José Mourinho potrebbe diventare l’arbitro del mercato di Inter e Juventus: il suo Fenerbahce non ha ancora mollato Hakan Calhanoglu, già corteggiato a luglio, mentre la principale alternativa al turco sarebbe rappresentata da Douglas Luiz, centrocampista di cui i bianconeri mirano a liberarsi al più presto possibile.

Il Fenerbahce di Mourinho torna su Calhanoglu

Fenerbahce su Calhanoglu, capitolo secondo. Dopo il corteggiamento di luglio – breve rispetto a quello degli arci-rivali del Galatasaray – il club per cui lavora anche José Mourinho sarebbe pronto a tornare all’assalto del centrocampista dell’Inter: lo riferisce il giornalista Orazio Accomando, secondo cui il Fener avrebbe pronta una nuova offerta per il regista nerazzurro.

Si riapre il caso Calhanoglu?

Calhanoglu era stato già contattato dal Fenerbahce nelle scorse settimane, quando però era stato principalmente il Galatasaray a interessarsi a lui: il pressing del club di Istanbul aveva creato frizioni importanti tra il giocatore e l’Inter, ma il caso era rientrato dopo che il Galatasaray aveva deciso di concentrarsi sull’affare Osimhen col Napoli, piuttosto che avanzare un’offerta ufficiale ai nerazzurri per il regista. A chiudere la vicenda sono poi arrivate le parole dello stesso Calhanoglu, che si è detto desideroso di restare all’Inter.

La Juventus spera nella cessione di Douglas Luiz

Mourinho ora rischia di riaprire il caso Calhanoglu – durante il Mondiale per club il centrocampista, in via più o meno esplicita, aveva fatto capire di voler giocare in Turchia – e costringere l’Inter a spendere tempo ed energie su una questione che si considerava chiusa. Alla finestra c’è la Juventus, che paradossalmente spera che l’Inter riesca a respingere il nuovo assalto del Fenerbahce a Calhanoglu: l’alternativa al turco identificata da Mourinho è infatti rappresentata da Douglas Luiz, centrocampista brasiliano di cui il club bianconero sta provando in ogni modo a liberarsi.

Nottingham Forest e Everton si sono interessate al sudamericano, ma l’eventuale concorrenza del Fenerbahce potrebbe aiutare i bianconeri a trarre il massimo vantaggio possibile dall’addio di Douglas Luiz.