Mourinho, primo scivolone con il Tottenham

Turno senza scossoni il 15° di Premier League. Vincono le prime cinque e le distanze restano quindi immutate: il Liverpool (5-2 all'Everton nel derby) è a +8 sul Leicester, a +11 sul Manchester City e a +14 sul Chelsea.

Brutto ko invece per il Tottenham di José Mourinho, che incappa nella prima sconfitta sulla panchina degli Spurs proprio contro il Manchester United che lo aveva esonerato un anno fa: allo Special One non basta Dele Alli, decide la doppietta di Rashford.

E per Mou c'è stato anche il rischio capitombolo quando James e Winks si scontrano nei pressi della panchina del Tottenham, il cui allenatore ha faticato a mantenere l'equilibrio. Lo United opera il sorpasso, Tottenham solo 8° con 20 punti.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 23:46