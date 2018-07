Mourinho pronto a far arrabbiare gli interisti

Ivan Perisic ha segnato la rete del 1-1 contro l’Inghilterra e ha sfornato l'assist per il gol vittoria di Mario Mandzukic, che ha permesso alla Croazia di qualificarsi alla finale dei Mondiali di Russia contro la Francia.

L’esterno d’attacco dell’Inter sta disputando un'ottima rassegna iridata, nonostante gli ultimi mesi in chiaroscuro con la maglia nerazzura, dopo mesi da assoluto protagonista con il capitano e bomber Mauro Icardi.

L’ex Wolfsburg potrebbe diventare un nome molto caldo durante questa sessione estiva di calciomercato e su di lui potrebbe tornare con forza il Manchester United di Josè Mourinho, che lo scorso anno non era riuscito a portarlo in Premier League per la volontà di Suning di incassare almeno 50 milioni di euro.

Intervenuto negli studi di Russia Today, il tecnico portoghese ha esaltato le doti tecniche e atletiche del numero 44 della squadra meneghina: “Perisic è un tipo di ala molto diversa dagli altri che giocano in quella posizione. Un esterno, normalmente, viene giudicato per la sua creatività e per la sua velocità. Lui ha anche importati doti fisiche e nel gioco aereo è fantastico”.

“In occasione del gol di Mandzukic, decisivo per la qualificazione alla finale della Croazia, Perisic ha fatto qualcosa di eccezionale e vincere quel contrasto aereo mettendo quella palla in mezzo dimostra come sia fisico, se non lo sei quella giocata è impossibile. Il modo di andare lì – ha concluso lo Special One – e vincere quel contrasto è stato sorprendente”.

Parole che manifestano l’ammirazione per le doti di Perisic, che potrebbero anche convincere il croato a provare l’esperienza in Inghilterra. Da convincere ci sarà Suning.

Il mercato fin qui condotto dalla dirigenza dell’Inter testimonia come i nerazzurri vogliano tornare a essere protagonisti in Italia e in Europa e un’eventuale cessione permetterebbe ad Ausilio di finanziare ancora qualche colpo in entrata per elevare il tasso tecnico della squadra di Luciano Spalletti.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 23:15