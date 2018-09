Mourinho provoca: 'Juventus costruita solo per la Champions'

La temperatura in vista del doppio confronto in Champions League (23 ottobre-7 novembre), che deciderà il primato nel girone, è già alta. José Mourinho ritroverà la Juventus da avversario per la prima volta dai tempi dell’Inter e allora, con un mese e mezzo d’anticipo, è già tempo di prime… provocazioni.

Il tecnico portoghese del Manchester United ha commentato il ricco mercato dei bianconeri, volto alla conquista della Champions League: “Dopo sette scudetti di fila la Juventus vuole vincere la Champions, mi sembra chiaro. Ci sono già andati vicino un paio di volte e per questo obiettivo hanno acquistato giocatori come Emre Can, Bonucci, Cancelo e Ronaldo, top assoluti. Penso che solo il Liverpool abbia speso più di loro, ma con noi avranno vita dura”.

Per la serie come ti metto pressione, alla luce anche dei diversi inizi di campionato delle due squadre: Juve sempre vittoriosa, Manchester zoppicante. Inevitabile poi un accenno a Cristiano Ronaldo, “nemico” dei tempi del Real Madrid, che avrebbe anche potuto tornare ai 'Red Devils'…: "Il suo ritorno all'Old Trafford non è mai stato sul tavolo. Non ho mai dovuto dire 'si' o 'no' all'arrivo di Cristiano, per il semplice motivo che non è mai stato nella mia lista di acquisti".

SPORTAL.IT | 03-09-2018 16:00