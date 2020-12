Mourinho punge Klopp: "The Best? Flick ha vinto solo 5 titoli..."

Continuano in Inghilterra le scintille tra José Mourinho e Jürgen Klopp.

Dopo la partita tra Liverpool e Tottenham, che ha portato con sé molte polemiche da parte dello Special One che ha visto la propria squadra perdere allo scadere, il portoghese trova il modo di pungere il collega anche dopo l’assegnazione del ‘The Best’.

L’allenatore del Liverpool si è infatti aggiudicato il premio della FIFA come miglior tecnico, ma secondo Mourinho il riconoscimento sarebbe dovuto andare a Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco campione d’Europa.

“Penso che l’unica possibilità per Flick di vincere sia trovare due o tre nuove competizioni da vincere – ha ironizzato Mou – Credo che abbia vinto solo Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa europea e Supercoppa tedesca. Quindi magari dovrebbe vincere sette titoli per poter aggiudicarsi il premio. Ha vinto solo cinque competizioni, compresa la più grande di tutte. Povero Flick”.

Klopp, nel corso della scorsa stagione agonistica, ha guidato il Liverpool verso la conquista della vittoria in Premier League. Nel 2019, invece, aveva trionfato in Champions League. Per il tedesco si tratta del secondo successo consecutivo.



OMNISPORT | 19-12-2020 10:56