Mourinho punge la Juve: Vi spiego come si batte l'Ajax

Tra le varie tiratine d’orecchie ad Allegri e alla Juventus per la clamorosa eliminazione dalla Champions League non poteva mancare quella di un ‘nemico’ storico della Vecchia Signora: Josè Mourinho. Intervenendo a RT Sport, lo Special One ha spiegato come ha battuto i ragazzi terribili dell’Ajax nella finale di Europa League del 2017, facendo quello che i bianconeri non hanno fatto allo Stadium.

L’errore di Max – Mourinho ha individuato subito il principale errore commesso da Allegri: “La Juve ha lasciato giocare l’Ajax con la sua forza, li hanno lasciati giocare con le qualità che hanno. L’Ajax ha dei giovani fantastici, ora hanno anche un po’ più di esperienza rispetto a quando li ho affrontati io nella finale di Europa League con il Manchester United“.

La tattica vincente – Nella finale di Stoccolma, vinta 2-0 dai Red Devils, gli olandesi non riuscirono a esprimere il loro gioco brillante: “Non abbiamo dato modo all’Ajax di giocare come voleva, soffrivano i palloni lunghi e Fellaini, la nostra fisicità, e non potevano opporsi a questo”, ha sottolineatoMourinho. Se si fa giocare l’Ajax come vuole, si corre il rischio che possa essere migliore di te”.

Il campione – Infine un’investitura per De Ligt: “Abbiamo giocato contro di lui due anni fa, sembrava già un giocatore molto esperto, uno di 26 o 27 anni tanto per intenderci. Fisicamente è molto forte e adesso, due anni dopo, è diventato un giocatore davvero fantastico”.

SPORTEVAI | 19-04-2019 12:42