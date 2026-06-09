Mourinho torna al Real Madrid: oggi l'arrivo, domani la presentazione ufficiale. Scatta il nuovo ciclo

Lo Special One, dopo un decennio, è pronto a riabbracciare la Casablanca. Definiti gli ultimi dettagli, Florentino Perez starebbe organizzando una presentazione coi fiocchi

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

José Mourinho e il Real Madrid sono pronti a ritrovarsi. A distanza di oltre un decennio dalla conclusione della sua prima esperienza sulla panchina dei blancos, il tecnico portoghese, dopo l’avventura al Benfica, è vicino a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia con il club più titolato d’Europa. Un ritorno che riaccende entusiasmo, curiosità e aspettative in una piazza che non ha mai dimenticato il carattere e la personalità dello Special One. Tra la società e l’allenatore, infatti, esiste ancora un legame forte, costruito negli anni delle grandi battaglie contro il Barcellona e consolidato da una stima reciproca mai venuta meno. Adesso il glorioso club di Florentino Perez ha deciso di affidarsi nuovamente a José Mourinho per aprire un nuovo ciclo tecnico e riportare la squadra ai vertici del calcio spagnolo ed Europeo.

Il programma ufficiale della presentazione

Già le prossime ore, potrebbero essere decisive per formalizzare il ritorno del tecnico portoghese. Dopo aver definito gli ultimi dettagli burocratici, l’ex tecnico di Inter e Manchester United è atteso nella capitale spagnola per incontrare la dirigenza e preparare l’avvio della nuova stagione. La società madrilena, inoltre, sta organizzando una presentazione in grande stile, degna di uno degli allenatori più influenti del calcio moderno con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro ai tifosi e alle rivali: il Real Madrid, dopo due anni complicati e senza titoli in bacheca, vuole tornare a competere per tutti i trofei e considera lo Special One l’uomo adeguato nel momento giusto per guidare la fase di rilancio.

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Il ritorno al Real Madrid, cosa cambia rispetto al passato

La situazione che Mourinho troverà oggi è molto diversa rispetto a quella del suo primo mandato. All’epoca il Real Madrid era impegnato a interrompere il dominio del Barcellona di Guardiola e disponeva di una rosa costruita attorno a campioni affermati come Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Xabi Alonso e Karim Benzema nel loro “prime”. Oggi il club si presenta con una struttura differente, caratterizzata da numerosi giovani di talento, da un Mbappè contestato e finito nel mirino dalla tifoseria e da un progetto orientato al medio-lungo periodo. Mourinho dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra esperienza e crescita dei nuovi protagonisti, adattando il proprio metodo a una squadra che ha esigenze differenti rispetto al passato.

L’operazione con il Benfica: la clausola da 15 milioni

Per riportare Mourinho a Madrid è stato necessario un importante sforzo economico. Il tecnico era infatti legato da un contratto con il Benfica e la trattativa ha richiesto un accordo tra le parti per consentire la separazione. La cifra complessiva dell’operazione che la società di Florentino Perez verserà nelle casse dei lusitani è di 15 milioni di euro, un investimento significativo che testimonia la fiducia del Real Madrid nei confronti dell’allenatore. La società ha accelerato nelle ultime settimane per chiudere rapidamente l’affare e consentire allo Special One di iniziare immediatamente la programmazione della nuova stagione.

Il progetto tecnico di Mourinho, ecco le richieste sul mercato

Uno dei primi temi affrontati nei colloqui tra Mourinho e la dirigenza riguarda il mercato. Il tecnico avrebbe indicato nella fase difensiva il settore da rinforzare con maggiore urgenza.Nelle ultime stagioni il Real Madrid ha mostrato a tratti difficoltà nella gestione dei momenti più delicati delle partite, soprattutto contro avversari di alto livello. Per questo motivo Mourinho ritiene necessario aumentare solidità, aggressività e profondità del reparto arretrato. L’idea è costruire una squadra più equilibrata e capace di mantenere un rendimento elevato durante tutta la stagione, senza dipendere esclusivamente dalla qualità offensiva.

I nomi per la nuova difesa

Tra i profili monitorati dal club figurano diversi giocatori di livello internazionale. Il preferito di Josè Mourinho è Riccardo Calafiori dell’Arsenal, definito, invece, l’arrivo di Denzel Dumfries dall’Inter (clausola pagata da 20 milioni di euro). Riflettori focalizzati anche in Bundesliga dove piace il nome di Brown, giovane terzino sinistro in forza all’Eintracht Francoforte. Il sogno, invece, per il reparto difensivo rimane il croato Gvardiol, valutato la bellezza di settanta milioni di sterline dal Manchester City.

Cambi nello staff e nella rosa: Arbeloa verso l’addio

L’arrivo di Mourinho potrebbe portare anche a una profonda riorganizzazione interna. Alcuni ruoli all’interno dello staff tecnico potrebbero essere ridefiniti per garantire una piena sintonia con le idee dell’allenatore. Tra le situazioni da monitorare c’è quella legata ad Álvaro Arbeloa, il cui futuro appare incerto nel nuovo assetto societario. L’ex difensore è una figura molto apprezzata all’interno del club, ma la nuova struttura tecnica potrebbe prevedere cambiamenti significativi.

Obiettivi della nuova era. Cosa si aspetta il Real Madrid da Mourinho

Il Real Madrid non cerca soltanto risultati immediati. La società vuole ricostruire una mentalità vincente e creare le basi per un ciclo duraturo ai massimi livelli del calcio internazionale. Mourinho è stato scelto proprio per la sua capacità di trasmettere personalità e spirito competitivo alle proprie squadre. Il club si aspetta una crescita sotto il profilo caratteriale, una maggiore continuità nelle prestazioni e la capacità di affrontare le sfide decisive con determinazione. La conquista della Liga e il ritorno tra le protagoniste della Champions League rappresentano gli obiettivi principali. Per Mourinho si tratta di una sfida affascinante e ambiziosa, mentre per il Real Madrid è l’inizio di una nuova era che punta a riportare il club al centro del calcio mondiale.