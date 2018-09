Mourinho respira, il Tottenham crolla

C’è una sorpresa insieme alle certezze Chelsea e Liverpool in testa alla Premier League. Il programma domenicale della quarta giornata infatti legittima le ambizioni del Watford, che batte 2-1 il Tottenham, altra squadra a punteggio pieno dopo tre giornate. Gli Hornets vanno sotto per un’autorete di Doucouré, ma poi ribaltano con Deeney e Cathcart. Brutto ko per gli Spurs, inseriti nel girone di Champions con Inter e Barcellona.

Prosegue la risalita dell’Arsenal, che passa per 3-2 a Cardiff, mentre respira il Manchester United grazie al 2-0 sul campo del Burnley: decide una doppietta di Lukaku nella seconda parte del primo tempo, finale sofferto per un rigore sbagliato da Pogba e l’espulsione di Rashford, ma alla fine Mourinho ottiene tre punti fondamentali e incassa l’appoggio dei tifosi, che applaudono convinti e fanno volare in cielo uno striscione di contestazione all’ad del club, Ed Woodward, il "grande nemico” di Mou

SPORTAL.IT | 02-09-2018 19:45