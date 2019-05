Mourinho-Roma, si scatena l'ironia nerazzurra

Una notizia sul mercato delle panchine che ha sorpreso tutti: quella della trattativa fra la Roma e Mourinho. La cosa ovviamente non poteva non avere un grosso eco sui social e sono in tanti che hanno espresso la loro opinione sulla questione. Oltre a quelli giallorossi i più scatenati sui social sono gli ex-tifosi dello Special One, ovvero gli interisti, che hanno messo nel mirino proprio i romanisti e la dirigenza del club capitolino.

Lo sgarbo per Conte – L’ironia si taglia a fette e si possono leggere commenti del tipo “Come i bambini, facciamo le ripicche. Mi freghi Conte? Allora io ti porto via Mourinho!” oppure “Quindi la Roma punta Conte che però è in attesa di Inter e Juventus e Mourinho che è in attesa del PSG. Chi sarà il prossimo? E chi starà attendendo?”. Sembrano essere davvero in pochi dunque quelli che danno peso alla cosa e credono che Mourinho possa veramente allenare nella capitale il prossimo anno.

Si alzerebbe il livello – Ci sono però anche tifosi di altre squadre che sperano che ci sia del vero in queste trattative, proprio per il bene della Serie A. C’è chi scrive ad esempio “Beh se dovessero arrivare in Italia Conte, Mourinho e Guardiola forse potremmo assistere ad un campionato simpatico il prossimo anno” oppure “Finalmente il campionato italiano tornerebbe ad essere degno di essere seguito a differenza della noia mortale a cui abbiamo assistito quest’anno!”. José Mourinho quindi non è ancora tornato in Italia ma è già riuscito ad accendere un dibattito.

SPORTEVAI | 04-05-2019 11:53