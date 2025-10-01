Mourinho show in diretta tv: dalla Juventus a Costacurta e Di Canio lo Special One ne ha per tutti

Non è stato felice il ritorno di Josè Mourinho a Stamford Bridge: il suo Benfica è stato messo ko dal Chelsea grazie a un autogol di Richard Ríos anche se a consolare lo Special One sono stati i cori dei tifosi dei Blues che non hanno dimenticato il tecnico portoghese. Lo Special One però ha dato spettacolo sia in campo, quando è dovuto intervenire per calmare i fan inglesi che hanno lanciato oggetti contro Enzo Fernández mentre stava per battere un calcio d’angolo, rifiutandosi di perdonarlo per la sua partenza a metà stagione, nel gennaio 2023, sia nelle interviste in tv.
Benfica sfortunato col Chelsea
L’inizio della partita del Benfica è stato spettacolare, con tre pericolosi contropiede sventati da un ispirato Robert Sánchez con tiri di Georgiy Sudakov, Richard Ríos e, con l’aiuto del palo, Dodi Lukebakio , che ha creato scompiglio nei primi 15 minuti. Il Chelsea era in balia degli avversari, ma ha trovato la luce con Pedro Neto che prima ha sfiorato il gol e poi ha crossato sul secondo palo dove Alejandro Garnacho ha indotto Rios all’autogol decisivo.
Il siparietto di Mourinho con Di Canio
Intervistato da Sky a fine gara lo Special One ha fatto un vero e proprio show, lanciando subito una frecciata a Paolo Di Canio: “Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”. In studio erano presenti anche Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Fabio Capello. In passato l’opinionista di Sky non aveva lesinato critiche a Mourinho durante il suo periodo alla Roma e dopo l’esonero da parte del club giallorosso del portoghese. Di Canio ha spento tutto con una risata, poi le domande sono andate avanti e tutto si è concluso.
La battuta sulla Juve
Quando hanno ricordato a Mourinho che tornerà in Italia per giocare in Champions con la Juve (indimenticabile il gesto con le orecchie rivolto al pubblico bianconero dopo un successo in Champions a Torino col Manchester United) ha bluffato dicendo: “Ah andremo a giocare col Benfica in casa della Juve? Dimenticavo. A Torino non sarò sicuramente ricevuto come sono stato ricevuto oggi qua a Stamford Bridge, ma mi fa sempre piacere venire a giocare lì. Stadio fantastico, grande squadra, grande storia. Juve e Benfica sono due giganti storici e sono felicissimo. Napoli-Sporting Lisbona sarà sicuramente una partita bellissima, la squadra campione d’Italia… Il Benfica è un gigante sociale e storico. Il calendario è stato fatto in modo tale che io non abbia potuto giocare in casa contro il Qarabag e adesso mi toccano Newcastle, Chelsea, Juve, Real Madrid, tutto questo. Vabbe’!”
Il passaggio su Costacurta
Mourinho è scatenato e ne ha anche per Costacurta: “Ah c’è Costacurta? Ieri Rui Costa a cena diceva: Costacurta non era veloce, non era bravo, non era bravo in questo, non era bravo in quello, ma era il migliore del mondo”.