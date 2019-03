Mourinho spiazza tutti ancora una volta

I primi tre mesi da allenatore disoccupato sono trascorsi. José Mourinho spera di viverne non più di un altro paio scarso, perché questo significherebbe avere una nuova panchina per la prossima stagione.

Finita dopo due anni e mezzo l'avventura al Manchester United, marchiata da tre titoli, il Community Shield del 2016 e la doppietta Coppa di Lega-Europa League del 2017, ma anche da tanti contrasti all’interno dello spogliatoio, il tecnico portoghese, ricevuta una lauta liquidazione dai Red Devils, guarda avanti ed ha già fissato il prossimo obiettivo, che poi è sempre quello che l’ex tecnico dell’Inter non è riuscito a realizzare alla guida del Manchester United e peraltro neppure al Real Madrid.

“Più passano i giorni e più mi manca allenare, non lo nascondo. Ho in testa di vincere un quinto campionato e una nuova Champions con un terzo club" il proclama di Mourinho in un’intervista a ‘Canal Plus’. Emittente francese, quest’ultima, e quindi il pensiero non può che andare al Paris Saint-Germain, reduce dal clamoroso flop proprio contro lo United negli ottavi di Champions e sulla cui panchina potrebbe non essere confermato Thomas Tuchel.

Questa non è però una buona notizia per i tifosi dell’Inter, che sognano da tempo il ritorno dello Special One. L’artefice del Triplete del 2010 sembra avere altre intenzioni, prima di un ipotetico ritorno a Milano nella parte finale della carriera. Svanita anche l’ipotesi Porto, il primo club con cui Mou ha vinto la Champions, mentre quella Real Madrid è decaduta dopo il ritorno di Zinedine Zidane.

E a proposito di Zizou, Mourinho ne ha pure per lui: "Non credo si possa parlare nel suo caso di 'carriera' perché allena da pochi anni, ma bisogna riconoscere che in quel poco tempo ha fatto qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima, vincere tre Champions di fila. È probabilmente la persona migliore per il Real e questa nuova esperienza sarà per lui un ulteriore passo avanti: dovrà costruire una squadra, prendere decisioni, comprare e vendere giocatori e poi allenarli e dare loro una filosofia di gioco".

SPORTAL.IT | 25-03-2019 21:25