Mourinho: "Stiamo risolvendo i problemi"

Il tecnico del Manchester United José Mourinho sente che dopo un avvio difficile i suoi Red Devils si sono messi sul binario giusto: "Penso che stiamo risolvendo di squadra i problemi difensivi meglio di quanto facessimo prima. La squadra è più compatta, più solida, lo spirito, la cooperazione, l'empatia, la comunicazione, tutto è migliorato e i risultati portano fiducia. Stiamo migliorando a livello collettivo, la squadra gioca meglio".

In campionato, lo Special One affronterà il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, suo portiere ai tempi del Porto: "Ci sono sempre dei giocatori che ti danno la sensazione di poter diventare allenatori. E di quel Porto, il 75% dei giocatori ora è in panchina".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 15:10