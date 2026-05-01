Mourinho, svolta sul futuro dello Special One: le mosse di Real Madrid e Benfica

Giorni decisivi per capire dove allenerà l'ex tecnico dell'Inter nella prossima stagione, il presidente del club portoghese lo metterà alle strette

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Non allenerà la nazionale italiana e questo è sicuro, nè tantomeno tornerà in serie A. Non ha avuto contatti con club di Premier ma il futuro di Mourinho continua a far discutere. Da settimane il suo nome viene accostato a quello del Real Madrid, sarebbe lo Special One la pietra da cui far ripartire la ricostruzione delle merengues dopo una stagione da dimenticare. Una volontà precisa di Florentino Perez ma il Benfica non ci sta.

La mossa del Benfica

Il club portoghese ha deciso di fare una mossa in risposta a queste voci. Secondo AS, il club di Lisbona ha programmato un incontro con l’allenatore all’inizio della prossima settimana per discutere un rinnovo del contratto. Mourinho, comprensibilmente, si prenderà del tempo per valutare l’offerta. Ma questa mossa del Benfica costringe il Real Madrid a prendere una decisione in tempi brevi se intende ingaggiare lo Special One.

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La clausola per liberare Mourinho

Mourinho è arrivato al Benfica a stagione già iniziata. È stata una scommessa di Rui Costa che ha fatto firmare al tecnico del triplete dell’Inter un contratto di due anni con una clausola che permetteva all’allenatore di rescindere l’accordo a dieci giorni dopo l’ultima partita della stagione, ovvero entro la fine di maggio. Secondo AS, questa clausola vale tre milioni di euro, cifra che costerebbe portare Mourinho al Bernabéu.

I rapporti con Florentino Perez

Le cose cambierebbero se Mourinho dovesse rinnovare con il Benfica. In tal caso, la clausola dei tre milioni di euro cesserebbe di esistere e il risarcimento sarebbe molto più alto. Durante una recente conversazione tra il suo agente, Jorge Mendes, e Florentino Pérez si è parlato dell’ipotesi di un ritorno di Mou al Real Madrid che però non ha presentato alcuna proposta formale.

Mourinho ha lasciato un segno indelebile sul Real Madrid, che ha allenato per tre stagioni, dal 2011 al 2013. In totale, ha diretto 178 partite (128 vittorie, 28 sconfitte, 22 pareggi), conquistando un titolo della Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna e con il n.1 del Real i rapporti sono sempre rimasti ottimi. La telenovela insomma continua ma sembra destinata a finire a breve.