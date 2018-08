Mourinho svuotato: "Arriva qualcuno? No"

Il tecnico del Manchester United José Mourinho è livido a poche ore dalla chiusura del mercato inglese: "Se succederà qualcosa, in entrata o in uscita? Per quanto ne so, no. Il mercato chiude oggi e non sono fiducioso. E' tempo, almeno per me, di smettere di pensare al mercato e di concentrarmi sui giocatori che avrò a disposizione per le prime due-tre partite, visto che poi ci sarà la sosta. In quelle settimane cercheremo di recuperare un po' di gente, di prepararla meglio e di concentrarci su chi c'è".

Gli unici rinforzi arrivati finora sono Fred e Dalot.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 12:25