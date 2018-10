Mourinho tappa la bocca a Pogba: il giocatore esplode

Al termine del deludente pareggio casalingo del Manchester United in Champions League contro il Valencia, Paul Pogba avrebbe risposto stizzito ai giornalisti che gli chiedevano un commento in zona mista: "Mi dispiace ma mi è stato detto che non sono autorizzato a parlare", sono le parole del centrocampista francese, riportate dal Manchester Evening Standard.

E' solo un altro capitolo dello scontro ormai infinito tra il giocatore campione del mondo e José Mourinho, ai ferri corti da tempo. L'ex Juventus è da mesi in rotta di collisione non solo con lo Special One, ma anche con tutto l'ambiente di Manchester, e vuole cambiare aria il prima possibile.

Pogba è quotidianamente bombardato dalla critiche di opinionisti, ex giocatori e allenatori. L'ex bomber Alan Shearer lo ha così liquidato nei giorni scorsi: "E’ il calciatore più pagato nella storia del club, però lui non è buono neanche a pulire gli scarpini dei più grandi giocatori della storia dello United". Breve ma autorevole il parere di Sir Alex Ferguson: "E' una fonte di guai".

Non passa giorno che il giocatore non sia accostato a Juventus, Barcellona e Psg, i tre club che potrebbero tentare l'acquisto a gennaio, anche se per ora lo United non vuole vendere e vuole cifre fuori dalla portata di tutti. L'uomo mercato della Juventus, Fabio Paratici, si sente in vantaggio per il rapporto quasi quotidiano con l'agente Mino Raiola. Secondo Tuttosport, la Juve intenderebbe chiedere a Woodward, numero uno dello United, un prestito con pagamento rinviato a giugno.

Secondo quanto riporta invece il Sun, il Psg sarebbe però pronto a offrire 150 milioni di euro per convincere i Red Devils a cedere il giocatore già il prossimo gennaio.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 14:30