Mourinho torna in panchina: ufficiale, battuto Allegri

José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. A poco meno di un anno dall’esonero con il Manchester United, il tecnico portoghese torna su una panchina di Premier League, quella degli Spurs, lasciata solo poche ore fa da Mauricio Pochettino dopo il pessimo avvio di campionato.

Ad annunciare l’inizio della nuova era è la stessa società londinese, che archivia i cinque anni del mister argentino e rende nota la firma con lo Special One fino al 30 giugno 2023.

Arrivano già le prime parole del mister lusitano: “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e tifosi così appassionati. La qualità sia nella prima squadra che nell’accademia mi entusiasma. Lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha attratto di più e che mi ha convinto a firmare”.

Tramontate le piste che portavano a Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti. Il mister toscano in particolare si sta preparando ad un’avventura in Premier League (“Non so ancora abbastanza bene l’inglese, ma sto imparando”), ma il suo momento non è ancora arrivato.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 08:00