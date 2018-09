Mourinho umilia Pogba: la Juventus sorride

Lo scontro tra José Mourinho e Paul Pogba vive un altro capitolo intenso nella serata di martedì. Dopo averlo escluso per scelta tecnica dalla partita di Coppa di Lega contro il Derby County (poi persa ai rigori dai Red Devils), il tecnico del Manchester United ha annunciato di aver declassato il francese campione del mondo, togliendogli la fascia da capitano.

"L’unica verità è che ho preso la decisione che Paul non sarà più il secondo capitano. Ma nessuna ripercussione, nessun problema, la stessa persona che ha deciso che Paul non sarà più il secondo capitano è la stessa persona che gli ha dato questa nomina, me stesso. Sono il manager, io posso prendere queste decisioni, nessun problema, solo una decisione che non devo spiegare".

Secondo indiscrezioni, lo Special One si è infuriato per alcune dichiarazioni dell'ex Juventus, molto critico nei confronti dell'approccio difensivo dello United dopo il deludente pareggio in campionato contro il Wolverhampton. Secondo il Times Mourinho avrebbe detto che Pogba "non rappresenta quello che deve essere un capitano e il Manchester United è più grande di qualunque giocatore".

Intanto sui social il giocatore è finito in una nuova bufera: nel momento critico della partita contro il Derby, con i suoi compagni sotto per 2-1, Pogba ha pubblicato un video in Instagram Stories in cui si mette a ridere con alcuni amici in tribuna. Un altro gesto che lo allontana ulteriormente dai tifosi.

Le indiscrezioni di mercato aumentano: la Juventus attende e può contare sulla volonta del giocatore di tornare a Torino, ma il futuro del francese è tutt'altro che scontato: sulle sue tracce ci sono anche Barcellona e Real Madrid. Inoltre, in caso di un esonero di Mourinho, Pogba potrebbe decidere di restare in Premier League.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 11:50