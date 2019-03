Mourinho: "Zidane? Non sono deluso"

José Mourinho non è deluso per il ritorno sfumato al Real Madrid: "Deluso di non essere stato scelto io? No, non ho mai detto che mi piaceva o che non mi piaceva, dico che Zidane è perfetto, per me è perfetto", le parole a La Sexta.

"Penso che Zinedine sia perfetto per le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni, mi pare perfetto per il Real. Per lui è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, specialmente adesso con un nuovo progetto, penso sia fantastico e spero che tutto vada bene".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 17:20