Mr. Li in incognito in Italia per salvare il Milan

La sentenza dell'Uefa sulla violazione del Fair Play finanziario incombe e il Milan corre ai ripari. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il patron dei rossoneri Yonghong Li è sbarcato a Milano all'inizio della scorsa settimana, praticamente in incognito, con l'obiettivo di risolvere la questione del rifinanziamento del debito con Elliott e in particolare la parte relativa (quasi 180 milioni di euro) alla Rossoneri Sport Investement, la società di Mr Li che controlla il sodalizio milanese.

Il presidente rossonero, considerata la delicatezza del momento, ha deciso di muoversi in prima persona e in gran segreto dopo la bocciatura del Settlement Agreement da parte dell'Uefa, che potrebbe comportare l'esclusione del club rossonero dalle coppe europee, uno smacco che la nuova proprietà non può permettersi di ricevere.

Yonghong Li ha effettuato una serie di incontri negli ultimi giorni, tra cui quello con l'amministratore delegato del club meneghino Marco Fassone: stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero stati compiuti diversi passi avanti. L'obiettivo è convincere la Camera Giudicante di Nyon a non usare il pugno di ferro in presenza di novità sul fronte del rifinanziamento. Mr.Li ha versato 10 milioni di euro di aumento di capitale (la scadenza era lunedì), e ne verserà altri 30 entro fine giugno. Li entro il prossimo ottobre deve rifinanziare il prestito ponte con il fondo statunitense Elliott da 303 milioni di euro.

Nei prossimi giorni si capirà se questa mossa in prima persona ammorbidirà l'Uefa, che invece secondo il New York Times starebbe propendendo per l'esclusione dall'Europa League nella prossima stagione. Le altre possibili sanzioni sono una multa, un blocco del mercato o una limitazione alle rose.bCosì Fassone nei giorni scorsi sull'argomento: "Il NYT? Sono le stesse cose che ormai leggiamo da tempo".

