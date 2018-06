Mugello, Iannone davanti a tutti venerdì

Andrea Iannone concede il bis. Dopo le libere del mattino, il centauro della Suzuki è ancora una volta il più veloce nel pomeriggio al Mugello. Lo seguono Vinales e Marquez.

Quarto posto per Zarco, Valentino Rossi è settimo, Morbidelli ottavo. Lorenzo tra i primi dieci, a differenza di Dovizioso, che ha compiuto solo pochi giri per un problema alla sua Ducati, e Pirro, protagonista di una terribile caduta che ha portato alla sospensione delle prove per un quarto d'ora (portato in ospedale, è cosciente).

I tempi (primi dieci)

1 A. IANNONE 1:46.735

2 M. VIÑALES +0.387

3 M. MARQUEZ +0.483

4 J. ZARCO +0.630

5 J. MILLER +0.668

6 C. CRUTCHLOW +0.698

7 V. ROSSI +0.710

8 F. MORBIDELLI +0.762

9 D. PETRUCCI +0.834

10 J. LORENZO +0.956

SPORTAL.IT | 01-06-2018 15:30