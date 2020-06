Mugello, il sogno Formula 1 è concreto

Il Mugello sogna di poter entrare in extremis nel rivoluzionato calendario 2020 della Formula 1, un'ipotesi rilanciata dal sindaco di Firenze Dario Nardella: “Penso che mai siamo arrivati così vicino alla possibilità di avere la Formula 1 a Firenze e all’autodromo del Mugello – ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo toscano a margine di un evento in piazza della Signoria -. Incrociamo le dita perché si svolga in Italia un secondo Gran Premio di Formula 1 quest’anno".

"Ce la possiamo giocare per la prima volta per un evento che sarebbe storico – ha aggiunto Nardella -, rimarrebbe negli annali dello sport mondiale dell’automobilismo ma anche nella storia di Firenze”.

Il circuito di Scarperia è stato preso in considerazione dall'organizzazione del Mondiale per ospitare una seconda corsa in Italia, una settimana dopo il Gp di Monza del 6 settembre. Prima di prendere ogni decisione, però, bisognerà aspettare come Fia e Liberty Media si porranno nei confronti degli organizzatori del Gp di Russia: se le autorità di Sochi dovessero confermare la tappa o addirittura candidarsi ad ospitare un doppio Gran Premio, le possibilità di vedere la F1 in Toscana si ridurrebbero.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 16:31