Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto il Gran Premio d'Italia, sesta prova del Mondiale, categoria Moto3.

Al Mugello il centauro della Honda, dopo la tredicesima pole in carriera, ha bruciato in volata sul traguardo Marco Bezzecchi su Ktm, che ha chiuso ad appena 19 millesimi dal vincitore. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, arrivato a 43 centesimi dall'iberico.

In classifica Bezzecchi è in testa con 83 punti, a +3 su Martin e a +8 su Di Giannantonio.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 12:15