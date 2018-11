Mughini al veleno contro il convegno sugli arbitri pro Juve

Per alcuni è un grande saggio, per altri è soltanto l’ennesimo fenomeno da baraccone. Eppure, indipendentemente da tutto, Giampiero Mughini riesce sempre a far parlare di sé, ogni volta che apre bocca. Incredibile estimatore della Juventus, più del mitico Idris di qualche anno fa, Mughini ormai ha dimenticato i suoi trascorsi da direttore di Lotta Continua e si è concentrato solo ed esclusivamente sui colori bianchi e neri, difendendo a spada tratta la sua squadra del cuore da ogni attacco mediatico

Il parere sul convegno universitario

E così, se a Napoli stanno organizzando un convegno universitario in cui si analizzeranno tutti i casi in cui arbitri e Var hanno avvantaggiato la Juventus nel corso degli ultimi anni, la risposta di Mughini è stata come al solito educata ed estremamente edulcorata: “Feccia! La feccia è sempre esistita ed esisterà sempre. E’ davvero penoso che nel 2018 dentro un’università l’argomento sia una tale cialtronata. Un evento penoso per la città di Napoli. A questo convegno interverranno magistrati che vorrebbero controllare la regolarità del campionato: ma non hanno niente di meglio da fare?”. Insomma, anche stavolta Mughini la tocca piano, attirando su di sé altro astio da parte di tutto il popolo anti juventino.

Difendere la Juventus a tutti i costi

In fondo le ultime uscite di Mughini stanno diventando sempre più spiacevoli e, soprattutto, sempre più cieche quando si parla di difendere a tutti i costi la Juventus e i suoi calciatori. Basti ricordare il recente scandalo Cristiano Ronaldo, accusato di violenze sessuali: in quel caso Giampiero Mughini asserì in mondovisione che lo stupro e un rapporto sessuale non consenziente erano due cose molto diverse tra loro. Parole che non hanno bisogno di ulteriori commenti.

