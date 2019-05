Mughini demolisce Sarri: “Il bel gioco è una cretineria”

Il toto-allenatore per la panchina della Juventus dà Maurizio Sarri sempre più vicino ai bianconeri. Si tratta di una notizia che che sta dividendo il mondo Juve, spaventato dal salto dal “resultatismo” di Max Allegri all’ossessione per il bel gioco dell’allenatore ex Napoli.

IL DUBBIO DI MUGHINI. A dare voce alle perplessità dei tifosi bianconeri è Gianpiero Mughini, che a Tiki Taka s’è lanciato in uno sfogo contro Sarri e contro il “sarrismo”. “Noi davvero paghiamo il pizzo al Chelsea per prenderci Sarri?”, esordisce l’opinionista e tifoso bianconero. “Noi abbiamo congedato Allegri con quel curriculum di vittorie per prendere un allenatore sì bravo eccetera, che ha lavorato però con materiale… Il problema di chi arriva alla Juve è che non è che arriva e spiega ai giocatori come si gioca, la Juve ha della gente che sa come si gioca e quindi l’allenatore deve avere duttilità ed intelligenza…”. Preso dal rifiuto, Mughini continua il suo attacco allargando il discorso alla filosofia dell’allenatore del Chelsea. “Non ci credo a Sarri – prosegue Mughini – È un bravissimo allenatore, ma non capisco una società che manda via Allegri per prendere Sarri. A meno di non credere alla cretineria del “bel gioco”: il bel gioco lo fa la squadra che sa fare il bel gioco”.

COME MAIFREDI. E a Pierluigi Pardo che gli ricorda che un allenatore, con le sue idee, può modellare una squadra, Mughini risponde secco: “Le idee vanno bene se applicate ad una squadra giovane, molto modellabile, di 12 giocatori. Alla Juve ce ne sono 22”. A stuzzicare Mughini interviene poi Raffaele Auriemma. “Non so se la Juventus alla fine prenderà Sarri, ma di certo c’è che la dirigenza vuole il bel gioco”. E a quel punto Mughini sbotta: “Ma non farmi ridere! Vi ricordate quando dopo Zoff andammo a prendere Maifredi per fare il calcio champagne e prendemmo 5 gol dal Napoli?”.

SPORTEVAI | 27-05-2019 10:10