Mughini esalta Marchisio, Facci lo accusa: è polemica

Se l’è cavata con tanta paura e danni abbastanza ingenti ma Claudio Marchisio alla fine può dirsi anche fortunato dopo la disavventura dell’altra sera. L’ex centrocampista della Juventus è stato aggrediti da alcuni malviventi che gli hanno puntato la pistola alla testa, mentre era in compagnia della moglie, costringendolo a svuotare la cassaforte.

LA REAZIONE – Il giocatore ha prima raccontato la vicenda, poi ha cercato di evitare polemiche “razziali“, quasi motivando l’aggressione subìta con le necessità dei delinquenti.

A FAVORE – Parole che sono piaciute a Giampiero Mughini. Il giornalista, noto tifoso juventino, su Dagospia ha elogiato Marchisio sostenendo che il suo comportamento è stato perfetto: “Gli sono venuti in casa armati, hanno puntato una rivoltella alla testa sua e di sua moglie, si sono portati via dei valori. Lui è stato adamantino”.

L’ELOGIO – Mughini ha aggiunto: “Ha detto che è da “balordi” puntare la rivoltella alla testa di una donna, ma che non per questo vuole sfruttare l’occasione di vita maledetta che gli è toccata per sfan… l’una o l’altra etnia reputata la più atta ai malviventi. Ha detto poche parole. Non ha fatto propaganda, non ha schiamazzato”.

COME CON LA JUVE – Un comportamento da…capitano: “E’ stato all’altezza di quando stava al cuore della mediana juventina, e nobilmente difendeva e contrattaccava e colpiva a metterla dentro. Un calciatore, un atleta, un uomo, tutto quanto di meglio”.

L’ATTACCO – Le stesse parole però non sono piaciute a Filippo Facci, in particolare quando Marchisio dice che “Chi sta male, chi ha fame, non ha paura e può anche arrivare a fare ciò. Sono cose che accadono da tutte le parti, perché la differenza tra ricchi e poveri e ovunque”.

CONTRARIO – L’edtorialista di Libero non ci sta e scrive: “Che cosa intendeva? I rapinatori sarebbero come i disperati che scippano per motivi alimentari o come altri disperati che delinquono per procurarsi la dose. Ma le cose stanno diversamente. In linea di massima, chi ha fame va alla Caritas, o vive di espedienti, di piccoli furti da supermercato: non compone bande di criminali seriali”.

