Mughini ha nostalgia di un'Inter vincente: Così è tutto grigio

Giampiero Mughini che tifa Inter a quanto sarebbe stato quotato? Il giornalista, noto tifoso juventino, raramente ha avuto parole di stima e affetto nei confronti dei nerazzurri, specialmente da Calciopoli in poi. Uno spartiacque per tanti appassionati di calcio, divisi tra colpevolisti e innocentisti. Mughini non ha mai accettato gli scudetti sottratti ai bianconeri e il celebre “scudetto di cartone” assegnato al club di Moratti ma ora sembra tutto acqua passata. A Tiki Taka il polemista si dice quasi annoiato per come sta vincendo l’ottavo scudetto di fila la sua Juventus,

LA LOTTA – Non c’è stata lotta, non c’è stata battaglia. Il Napoli, pareggiando col Genoa, ha prolungato con ogni probabilità di una sola giornata la certezza matematica di uno scudetto che la logica ha assegnato alla Juve già da tempo e Mughini dice: «Dopo questa giornata lo scudetto della Juventus è più vicino, non che prima fosse remoto, e lo dico in maniera sorpresa: pensavo che quest’anno, tra Inter e Napoli, ci fosse una lotta fratricida. Invece…”. Stavolta anche gli ospiti, juventini e non, gli danno ragione. Come il napoletano Raffaele Auriemma: “Mughini ha ragione ci aspettavamo più battaglia, il Napoli nel girone di ritorno è sesto. Lo Scudetto poteva essere assegnato alla fine del girone di andata” e come Massimo Zampini: “Napoli ed Inter non dovevano mollare così presto, le nostre avversarie non ci hanno messo pressione”.

FORZA INTER – Ed è qui che scatta l’invito all’Inter. Mughini si rivolge a quel Marotta che per anni è stato il dg della sua Juve e dice: “Auguro innanzitutto a Beppe Marotta, ma a tutta l’Inter, di tornare a lottare perché il calcio italiano senza l’Inter in primo piano diventa qualcosa di più grigio, c’è poco da fare: se il calcio milanese non torna a sfiorare non dico le vette sublimi del passato, ma quasi, ne viene fuori un campionato grigio. Questo è stato più grigio del previsto…”.

SPORTEVAI | 08-04-2019 09:37