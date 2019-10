Mughini incantato a metà dalla Juve tra Joya e ironia su Sarri

Si era quasi rassegnato anche lui, vedendo una Juve irretita e priva di guizzi soccombere contro i più pratici russi del Lokomotiv. Per tre quarti di partita ha sofferto come tutti i tifosi bianconeri Giampiero Mughini, avvilito nel vedere la sua squadra del cuore mettere a rischio la qualificazione ed aprire le porte di una possibile crisi.

LA SVOLTA – Il giornalista-scrittore, fan sfegatato da sempre della Vecchia Signora – si è talmente esaltato per la rimonta da voler condividere poi la sua gioia, anzi la sua…Joya con tutti scrivendo una lettera aperta su Dagospia.

L’IRONIA – Nel commentare la gara non mancano spunti critici e ironici nei confronti di Sarri (“Succede dunque che la celebratissima Juve sarriana di prodigi sino a 15 minuti dalla fine non ne avesse fatto nemmeno mezzo”) e del resto se sono state due prodezze individuali a salvare la Juve qualcosa vorrà dire.

GIOCO O SINGOLI? – Insomma più che l’esaltazione del calcio collettivo, che non si è visto (“0-1 in casa, più tragedia di così. Tante palle e pallette giocate da tanti, sugo niente di niente”) tanto strombazzato la Grande Bellezza è stato solo Dybala.

DOVEVA ANDAR VIA – Mughini si esalta solo quando parla dell’argentino e scrive: “Lui è un giocatore che la Juve questa estate voleva sbolognare a ogni costo, non so bene perché. Solo che lui di andare via dalla Juve non ne voleva sapere. Lui che con la maglia della Juve un paio d’anni fa aveva messo in ginocchio il Barcellona di Messi e compagnia giocante”.

I PRODIGI – Il giornalista siciliano continua scrivendo che questo giocatore orgoglioso di indossare la maglia della Juve riceve la palla sull’unico piede di cui lui si serve per giocare a football, il sinistro. E’ una palla sul limitare dell’area, difficile che ne nasca un prodigio.

LA TECNICA – Mughini concude: “E in quel precisissimo istante che dura meno di un istante pensa la giocata, la fa con tutta la tecnica di cui lo ha dotato nostro Signore, colpisce la palla a “girare” e la mette all’incrocio dei pali dove il portiere russo la guarda stupito, contento di non avere pagato il biglietto pur di vedere una tale meraviglia. E’ un prodigio, è il pareggio. Poco dopo un secondo guizzo, un secondo gol. Sto parlando di Paulo Dybala, sto parlando del calcio”.

SPORTEVAI | 23-10-2019 09:31