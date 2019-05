Mughini: Juve brutta? E la Grande Inter allora?

Il dibattito sul bel gioco che si coniuga o meno con le vittorie non troverà mai un punto di fine. Se n’è parlato anche ieri a Tiki Taka su Canale 5 con Giampiero Mughini a difendere l’operato della Juventus nonostante l’eliminazione dalla Champions. Il giornalista si accalora quando si parla di spettacolo e bel gioco ed azzarda anche paragoni destinati a far discutere.

LO SFOGO – Dopo aver bacchettato ben bene l’Inter, che nelle griglie estive era considerata la principale anti-Juve ( “I venticinque punti di distanza dell’Inter dalla Juventus non sono motivo di onore per la squadra che si era presentata: non lo dico io, la matematica è lì”) il discorso si sposta sul presunto calcio brutto di Allegri. Mughini non ci sta ed attacca: “Non so come si possa migliorare una squadra come la Juventus di oggi. Io non so che cos’è il “bel gioco”: la Grande Inter non faceva bel gioco, ma era la Grande Inter! Perché, José Mourinho è un alfiere del bel gioco? Ma dai, c’è un limite a tutto!”.

CONTRO WANDA – Infine Mughini viene interpellato sulle foto di Mauro Icardi e Wanda Nara, su cui ha un giudizio drastico: «Non capisco questo concetto che su Instagram tu racconti, esponi la vita privata: io sono stato educato all’idea che ciò che è privato, è assolutamente privato e non va esposto su uno schermo dove imbecilli e perditempo vanno a cercare chissà cosa. La trovo una forma di esibizionismo da quattro soldi. Non è affatto così semplice come si dice: in questo momento c’è un rapporto – la discussione che è durata alcuni mesi -, con un caso sportivo e del costume che ha alcune caratteristiche, e rispetto a tutto ciò fare queste foto sarebbe stato da evitare. Da tifoso non me ne fregherebbe un c…perché non ho Instagram».

SPORTEVAI | 06-05-2019 10:48