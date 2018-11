Mughini: Pallone d’Oro? Senza Cr7 ecco per chi tifo

Giampiero Mughini se la ride sotto i baffi. Il tifoso numero uno della Juventus sa che quest’anno lo scudetto è già in tasca e che la squadra bianconera, almeno in Italia, non ha rivali. Eppure c’è un piccolo dettaglio che rovina il sonno al vecchio Mughini, l’esclusione di Cristiano Ronaldo per la vittoria finale del Pallone d’Oro: “Non vedere il nome di Cr7 nell’elenco dei primi tre nomi fa un certo effetto” ammette Mughini senza problemi. “Se dovesse vincerlo Modric mi farebbe molto piacere perché è un calciatore che adoro”.

Mughini sogna un’Inter più competitiva

Giampiero Mughini, infatti, comincia a parlare della possibilità di vedere il centrocampista croato in Italia. Ovviamente sponda Inter, ma in una trattativa che vedrebbe lo zampino di un altro ex juventino: “Sarebbe un piacere vedere un’Inter più competitiva, dal momento che il calcio è una competizione oltre che uno sport. L’Inter ha un’enorme tradizione, dovrebbe essere più competitiva: ma se prende Marotta riuscirà senz’altro a fare un colpaccio e magari anche a portare Modric in nerazzurro”.

Mughini dimentica l’esistenza del Var

Mughini si sofferma anche sull’episodio del rigore non concesso al Napoli per il fallo del Chievo su Callejon: “Un episodio non chiarissimo: se analizzato con la lente di ingrandimento forse si può anche dare, ma a velocità normale sembra soltanto una leggera spintarella” . Con questo rigore il Napoli avrebbe mantenuto inalterato il distacco dalla Juventus, ma per Giampiero Mughini è un episodio da poco conto. Opinabile in base a una immaginaria e fiabesca lente di ingrandimento, come se il Var non esistesse già da due anni. sui social cominciano a piovere polemiche e critiche come se non ci fosse un domani.

SPORTEVAI | 26-11-2018 10:03