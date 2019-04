Mughini pronto a fare un prestito ad Agnelli per un acquisto

Che un personaggio notoriamente abbastanza legato ai soldi, come da lui stesso dichiarato più volte (“il mio cachet, vi assicuro, è molto alto”) si dica disposto a fare prestiti di tasca propria pur di rafforzare la Juve è di sicuro una notizia. Eppure Giampiero Mughini, nell’esaltazione post-Champions, scrive in una lettera aperta a Dagospia, tra il serio e il faceto e riferendosi agli olandesi: “E quanto al loro centrale, il diciannovenne Matthijs de Ligt, quasi quasi li presto io i soldi a Andrea Agnelli pur di comprarlo”.

LA PARTITA – Che proprio la difesa fosse la paura maggiore del giornalista, accanito tifoso bianconero, lo si evince da un altro passaggio: “Dio mi avesse detto se in questa partita preferivo rinunciare a CR/7 o al dottor Chiellini, avrei detto il primo. Per fortuna Rugani e il Betancour che difendeva hanno fatto benissimo”. Mughini è tra coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno. Se diversi opinionisti hanno sottolineato l’approccio troppo timido della Juve, la difficoltà a bloccare il possesso palla dell’Ajax, i problemi nel far scattare la controffensiva, al giornalista la Juve è piaciuta.

IL RIMPIANTO – Un piccolo rimpianto c’è (“Douglas Costa l’avesse messa dentro anziché colpire il palo, sarebbe stato da crepacuore”) ma il pari è giusto. Ora si deciderà tutto a Torino: “La sostanza della cosa è che con un 1-1 a noi basterebbe a Torino uno 0-0, solo che è follia augurarsi una partita condotta in tal senso, nel senso di puntare a non prendere gol. Non c’è modo di tenere a bada gli olandesi se non costringendoli a difendersi. Se possono attaccare, può succedere qualsiasi patatrac. In qualsiasi momento”.

SPORTEVAI | 11-04-2019 11:49