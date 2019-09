Mughini rivela cosa voleva dire gesto di Ronaldo

Finora non gli era piaciuta e l’aveva anche detto chiaramente. La nuova Juve orfana di Allegri, reduce da un mercato non del tutto convincente tra entrate e non-uscite, agli occhi di Mughini era apparsa tutto fuorchè la corazzata capace di vincere 8 scudetti di fila. Piuttosto una squadra da lavori in corso per la quale rivincere il titolo poteva diventare stavolta difficile.

IL GIUDIZIO – Il giornalista e scrittore, tifoso sfegatato dei bianconeri, aspettava la prova-Champions per capire se la sua amata Juve era sulla strada della guarigione o meno ed ha avuto le risposte che aspettava dalla serata al Wanda Metropolitano. Il suo giudizio finale è tutto sommato positivo.

L’ASPETTATIVA – In una lettera aperta a Dagospia Mughini ricorda il confronto della scorsa stagione con i colchoneros: “Ai miei occhi era in campo una Juve misteriosissima rispetto a quella che a Torino la scorsa Champions aveva triturato l’Atletico. Rispetto a quella squadra mancavano il fenomenale Emre Can, Cancelo, Bernardeschi, Mandzukic, Chiellini.”

LA PAURA – Non solo ma anche quanto le ultime uscite dei bianconeri fossero state deludenti: “La partita ultima di campionato, laggiù a Firenze, era stata da incubo. In tutte le ultime partite il secondo tempo era stato da tregenda, segno di una squadra che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. E invece il secondo tempo a Madrid è stato magnifico”.

LA SORPRESA – Mughini elogia il Pipita e dice: “Nel primo tempo Higuain non aveva pressoché toccato palla, ebbene all’inizio del secondo tempo fa una giocata stratosferica, vede un corridoio, azzecca la traiettoria della palla, Cuadrado fa il fenomeno con un tiro di sinistro all’incrocio. Poco dopo il bis di Matuidi, forse il migliore in assoluto della Juve. Gli spagnoli che non sono dei fessi ci attaccano e ci attaccano, altro che darsi per morti. Mettono due palle dentro, palle giocate di testa meglio dei nostri difensori, che pure si chiamano Bonucci e De Ligt”.

IL GESTO – L’epilogo sarebbe potuto diventare un trionfo se Ronaldo fosse riuscito a segnare dopo quella giocata spettacolare: “E’ il calcio bellezza. E sarebbe stata leggenda se fosse andata diversamente due o tre minuti prima della fine. Cristiano Ronaldo che si prende una palletta fuori dall’area, ne ha di fronte quattro, fa fuori il primo e poi il secondo e poi il terzo e poi tira benissimo di destro sfiorando il palo a portiere battuto. Al pubblico madrileno che lo aveva fischiato spudoratamente gli fa con le dita il gesto che significa “Ve la siete fatta sotto, vero?”…”.

SPORTEVAI | 19-09-2019 09:10