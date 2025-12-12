Muguruza choc: “Un junior batterebbe una delle Top10”. La battaglia dei Sessi si infiamma, il precedente di McEnroe e Williams

Una dichiarazione destinata a far scalpore proprio alla vigilia della sfida tra Kyrgios e Sabalenka, la spagnola ex numero 1 del mondo ammette: “Avrei perso anche contro un giocatore juniores”

Una dichiarazione destinata a far discutere e a creare scalpore. Le parole sono quelle di Garbiñe Muguruza che solo qualche giorno fa è diventa la co-direttrice del Masters 1000 di Madrid. “Quando ero numero 1 al mondo avrei perso anche contro un giocatore juniores”, questo ha rivelato nel corso di un’intervista a El Partidazo de Cope alla vigilia della Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios.

Le dichiarazioni choc di Muguruza

Nel corso del suo intervento a El Partidazo de Cope, oltre che al consueto passaggio sulle differenze tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si parla anche dell’imminente Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. Una partita che sta facendo molto discutere, e quando l’intervistatore chiede a Muguruza un paragone tra il tennis femminile e quello maschile, Garbiñe Muguruza non ha alcun dubbio: “Da numero 1 del mondo avrei perso anche contro uno junior”. Dichiarazioni che rischiano di creare una controversia anche in virtù del ruolo assunto dalla spagnola come co-direttrice del torneo di Madrid e che potrebbe metterla in imbarazzo con la WTA e le giocatrici.

La differenza tra tennis maschile e femminile

Di fronte allo stupore dei suoi intervistatori l’ex tennista spagnola è costretta a spiegare: “Non è solo un discorso legato alla potenzia ma anche alla resistenza fisica, alla muscolatura, le cose sono tante. Ricordo di non essere riuscita a battere nemmeno i miei fratelli. Ho avuto degli sparring che a volte non erano nemmeno professionisti e non sono mai riuscita a vincere nemmeno un set. Un ragazzo numero 1000 al mondo o anche senza ranking potrebbe battere una top 10 del circuito WTA. Anche quando ero al mio miglior livello, numero 1 al mondo, non avrei battuto un giocatore juniores”.

Il precedente di McEnroe e Serena Williams

Dichiarazioni del genere non sono nuove nel mondo del tennis, una di quelle che ha fatto maggiormente scalpore risale al 2017 e al leggendario tennista statunitense John McEnroe. Alla presentazione del suo libro “But Seriously” nel corso di un’intervista radiofonica, il giornalista stuzzicò l’ex campione: “Perché non definisci Serena Williams come la miglior giocatrice di tennis in senso assoluto?”. La risposta di John non si fece attendere e scatenò una forte controversia: “Serena è la miglior giocatrice donna di tutti i tempi ma se giocasse nel circuito maschile sarebbe la numero 700 al mondo. Questo non significa che sia una giocatrice fantastica e magari in alcune circostanze potrebbe anche battere un uomo, ma se giocasse nel circuito maschile la situazione sarebbe molto diversa”.