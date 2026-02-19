Virgilio Sport
Clay contro Liston: quando Cassius divenne Muhammad Ali, la nascita di una leggenda

La storia del primo titolo mondiale conquistato da Muhammad Ali nello storico incontro di Miami con Sonny Liston

Vola come una farfalla, pungi come un calabrone“. Tutti hanno sentito, almeno una volta, questa massima. Un aforisma reso celebre da uno dei pugili più grandi della storia, se non il più grande in assoluto: Muhammad Ali. Nato Cassius Clay, a Louisville, il ragazzone classe 1942 stupì il mondo alle Olimpiadi di Roma 1960 quando, appena 18enne, strappò la medaglia d’oro.

Ma fu a Miami, il 25 febbraio 1964, che la sua leggenda ebbe effettivamente inizio. Nello storico incontro con Sonny Liston, il terrificante boxeur ex carcerato, Cassius Clay portò a casa il primo titolo mondiale nei Pesi Massimi.

Di lì a pochissimo annunciò la sua adesione alla Nation of Islam, diventando ufficialmente Muhammad Ali. E scolpendo questo nome nella storia. Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia del primo titolo mondiale di Muhammad Ali.

