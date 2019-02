Multa a Dybala, la Juventus ha preso la sua decisione

Parlare di crisi non sembra appropriato per una squadra che in campionato è incappata in appena tre pareggi su 22 partite, toccando a inizio febbraio quota 60 punti. Semplicemente la Juventussta rifiatando a livello fisico e mentale in vista della ripresa della Champions, il vero obiettivo della stagione, ma competizione nella quale i bianconeri hanno già perso due partite nel girone, seppur non influenti sulla conquista del primo posto, contro Manchester United e Young Boys.

Fatto sta che, svanita la Coppa Italia per la prima volta dopo quattro anni, i fischi con cui i tifosi hanno accolto la rimonta subita contro il Parma sono l’ennesimo segnale di come il popolo bianconero continui ad essere esigente dopo anni di trionfi. Fischi che hanno fatto da colonna sonora a quanto successo poco prima, ovvero la “fuga” di Paulo Dybala dalla panchina verso gli spogliatoi.

Una volta compreso che non sarebbe entrato in campo, l’argentino, cui è stato preferito Bernardeschi per sostituire l’infortunato Douglas Costa dopo il primo tempo, ha scelto di vivere l’ultima parte della partita direttamente dagli spogliatoi.

Evidente la delusione per una prima parte di stagione nell’ombra, ma è chiaro che in casa Juve questi atteggiamenti non sono graditi. Così se è vero che la società ha deciso di non multare l’argentino, sono in arrivo un paio di “chiacchierate” chiarificatorie con il presidente Andrea Agnelli, già presente alla Continassa dopo il tracollo di Bergamo in Coppa, e pure con Max Allegri, che dopo la gara contro il Parma aveva liquidato il tema con poche parole: “Non l’ho visto, non me ne sono accorto. Forse sentiva freddo”.

Nessun caso, comunque, perché l’equilibrio dello spogliatoio è troppo importante a due settimane dall’andata degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid.

