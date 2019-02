Multe per cinque in A d basket

Multe per cinque società nella serie A maschile di basket.

ALMA TRIESTE. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti contundenti (moneta e accendino) senza colpire in due.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

ACQUA S. BERNARDO CANTU'. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

UMANA VENEZIA MESTRE. Ammenda di Euro 500.00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e verso un tesserato avversario ben individuato.

SIDIGAS AVELLINO. Ammenda di Euro 500.00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

